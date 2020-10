“Un’agonia ottenere l’esenzione per patologia alla Cittadella della salute”

Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Emanuela Savastano

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Alla cittadella prendere l’esenzione per patologia è un’agonia.

Mi reco ad agosto per fare richiesta di esenzione e mi viene detto che quel giorno non è possibile farla poiché l’ufficio è aperto solo martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12.

Perfetto. Ritorno nei giorni indicati e si rifiutano di rilasciarmi l’esenzione perché non avevo con me l’originale del certificato. Spiego che dell’originale ho la foto, ma non vogliono nemmeno vederla. Mi viene detto che della fotocopia non se ne fanno nulla.

Torno per la terza volta giovedì mattina alle 8,30. Dopo un quarto d’ora d’attesa fuori la porta passa una dipendente con colazione in mano che mi comunica che ora le esenzioni le fanno martedì e venerdì (tra l’altro ieri per sicurezza ho controllato il sito della cittadella e non viene riportato nessun giorno e nessun orario per l’ufficio esenzioni).

Per la terza volta sono andata a vuoto a perdere tempo. Nel frattempo ho dovuto pagare tutte le analisi e le medicine inerenti la mia patologia.

Emanuela Savastano

9 ottobre, 2020