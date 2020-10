Unitalsi prega alla Santissima Trinità

Viterbo - Lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 16.30

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Lunedì 26 ottobre alle ore 16.30 i volontari, dame e barellieri, dell’ Unitalsi Sottosezione di Viterbo (Unione Nazione Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e altri santuari, fondata nel 1903) si riuniranno al santuario della Madonna Liberatrice (anno giubilare – 700 anni dall’evento miracoloso) per pregare il “Rosario dell’amicizia”, guidato dall’assistente spirituale don Gianluca e dal presidente Roberto Grazzini, per un momento di preghiera che vuole tenere uniti spiritualmente la famiglia Unitalsiana, volontari e malati che vivono nelle proprie case e negli istituti, tramite la diretta su FB alla pagina “Unitalsi sottosezione di Viterbo”. La sede è in Via S. Rosa 33- 0761 220045.

Don Gianluca Scrimieri

24 ottobre, 2020