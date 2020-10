Unitus, webinar con il neurochirurgo Giulio Maira

Salute - Il 27 ottobre alle 14,30

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il 27 ottobre alle 14,30 il neurochirurgo Giulio Maira interverrà con una lezione magistrale a distanza al webinar “Intelligenza umana e intelligenza artificiale: la sfida sociale della cognizione” organizzato dall’università della Tuscia in occasione dell’uscita degli ultimi due volumi del professore: Il cervello è più grande del cielo (Solferino 2019) e L’età della mente (Solferino 2020).

Ne parleranno insieme all’autore e alla presenza del rettore Stefano Ubertini, i professori Chiara Moroni, Alessandro Sterpa, Fabio Pacini, Mario Pireddu, Andrea Zingoni e Anthoine Harfouche.

La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, per ulteriori informazioni e per il ricevere il link per partecipare è necessario contattare la segreteria organizzativa inviando una mail a alessandra.coiante@unitus.it.

Università della Tuscia

26 ottobre, 2020