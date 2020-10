Uno chef del Quirinale positivo al Coronavirus

Roma - Tamponi per tutto il personale - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non è in isolamento

Roma – Dieci giorni fa uno chef del Quirinale è risultato positivo al Coronavirus.

Tutti i locali, le mense e le sale sono stati sanificati e tutto il personale è stato sottoposto a tampone.

Lo chef, in isolamento da una settimana, ha leggeri sintomi e le sue condizioni di salute sono buone. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non è in isolamento.

“La situazione ora è sotto controllo” riferisce una fonte interna del Quirinale.

