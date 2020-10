Civitavecchia - Da ore non rispondeva alla figlia - I vigili del fuoco, visto che la porta era blindata, sono dovuti entrare dal tetto

Civitavecchia – Uomo trovato morto in casa.

Intorno alle 16,40 circa di oggi, i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Lorenzo Betti per soccorso a persona.

I soccorsi, da quanto si apprende, sono stati allertati dalla figlia di un settantaduenne italiano che, da diverse ore non rispondeva alle continue chiamate della figlia. Poiché la porta d’ingresso della casa era blindata e non vi era possibilità di accedere alle finestre con l’autoscala, è stato necessario accedere nella casa dal tetto dello stabile.

Un pompiere ha effettuato una discesa su corda, dal terrazzo fino alla finestra dell’abitazione, posta al quarto piano, utilizzando tecniche Saf (tecniche di derivazione speleo – alpino – fluviali).

Forzata la finestra è entrato in casa e ha permesso l’ingresso dei sanitari, già presenti sul posto, che purtroppo hanno constatato il decesso dell’uomo. Sul posto, oltre al personale sanitario 118, ance i carabinieri.

3 ottobre, 2020