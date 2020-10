Ursula von der Leyen loda l’Emilia-Romagna per la sua politica green

Bologna - "Prendetela come esempio, incentiva l'uso della bicicletta per promuovere la mobilità sostenibile e il distanziamento sociale"

Condividi la notizia:











Bologna – La presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen promuove a pieni voti l’Emilia-Romagna per la sua politica green.

Intervenendo qualche giorno fa in collegamento alla plenaria del Comitato europeo delle regioni sul tema dell’economia verde, Ursula von der Leyen ha affermato: “Prendete come esempio la regione Emilia-Romagna. Incentiva l’uso della bicicletta per promuovere la mobilità sostenibile e il distanziamento sociale”

Parole che sono state riprese dal presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Sul proprio profilo Facebook Bonaccini ha ringraziato Ursula von der Leyen per aver lodato la regione e ha fatto riferimento al progetto “Bike to Work” lanciato per incentivare l’uso della bicicletta per recarsi al lavoro.

“Qualche mese fa abbiamo lanciato “Bike to Work” – ha scritto Bonaccini -, un progetto che incentiva l’uso della bicicletta per recarsi al lavoro. Assegnati più di 3 milioni di euro per premiare i cittadini virtuosi che favoriscono mobilità sostenibile e distanziamento sociale. Grazie alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per aver lodato l’iniziativa”.

Condividi la notizia:











20 ottobre, 2020