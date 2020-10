Va in malora pure la finestra di piazza del comune da cui si sono affacciati papi e primi ministri

Ripartiamo da San Pellegrino - Sta a palazzo dei Priori, da lì si sono affacciati Pio IX e Giovanni Paolo II per vedere il trasporto della macchina di Santa Rosa - FOTO

Viterbo – Sta andando in malora pure quella. La finestra di palazzo dei Priori a Viterbo da cui nel 1857 si affacciò papa Pio IX per vedere il trasporto della macchina di Santa Rosa. Sempre da quella finestra vide la macchina Giovanni Paolo II.

La finestra è infatti perfettamente allineata con via Cavour. E per l’occasione, il 3 settembre 1857, fu tolta la colonnina centrale per consentire al pontefice una visione migliore della macchina di Bordoni alta più di 13 metri.

La finestra è storica, sia perché è legata a un palazzo dei XV secolo, sia perché da lì si sono affacciati Pio IX, Giovanni Paolo II e alcuni politici con incarichi di governo, tra cui Gianni Letta e Silvio Berlusconi.

La finestra, la più importante di palazzo dei Priori, allineata con via Cavour e con la colonnina che si può togliere, adesso è abbandonata a sé stessa e avrebbe bisogno di un minimo di manutenzione. Un restauro. Perché battenti e verniciature se ne stanno definitivamente andando.

Viterbo – La finestra da cui si sono affacciati i papi

E quella dove la finestra sta, è la sede della giunta e del consiglio comunale chiamati ad affrontare la questione dell’incuria che, dopo il lockdown del Covid, è dilagata in tutta la città e il centro storico. Tra erba, sporcizia e cavi che pensolano dal muro.

Daniele Camilli

17 ottobre, 2020