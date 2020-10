Salute - Lo scopo è tutelare tutto il personale - A coordinare il tutto il dottor Roberto Catasca

Viterbo – Vaccini antinfluenzali a tutto il personale sanitario.

La somministrazione è iniziata ieri mattina a Belcolle.

E’ stata chiesta dal direttore generale e sanitario e dalla dottoressa Aquilani per tutelare tutto il personale: medici, infermieri e ausiliari.

A coordinare il tutto il dottor Roberto Catasca.

Gli infermieri incaricati che si stanno occupando di tutto sono Luca Bonelli, Pierangela Puggini, Margherita Manzi e Domenico Pulcinella.

La somministrazione agli operatori di Belcolle si dovrebbe svolgere all’incirca in tre giorni per cercare di non creare disservizi.

Nei giorni successivi si proseguirà nei distretti e negli altri ospedali.

21 ottobre, 2020