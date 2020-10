“A Valle Faul il parcheggio che aprirà la città al futuro”

Viterbo - L'assessora ai lavori pubblici Laura Allegrini ha inaugurato questa mattina la zona da oltre 120 posti per auto ed autobus a ridosso delle mura

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – “E’ il parcheggio che aprirà la città al futuro, valorizzando la bellezza per attrarre i turisti che arriveranno da Valle Faul e dare fin da subito un’immagine suggestiva di Viterbo”. Difficile definire bello un parcheggio, perché di solito non suscita alcuna emozione. Ma Laura Allegrini, assessora ai lavori pubblici del comune di Viterbo, ha perfettamente ragione.

Questa mattina l’inaugurazione e l’apertura al pubblico del parcheggio da 128 posti, 120 auto, 6 autobus e 2 per disabili, colonnine per i pagamenti e telecamere per tracciare gli ingressi a ridosso della rotonda di Valle Faul. Ma quel che più conta di fronte alle mura, alla Porta di Faul e alla Torre della Bella Galiana. E le mura che si aprono di fronte al parcheggio e salgono su per la tangenziale ovest con le piante d’olivo attorno, sono veramente la cosa più suggestiva da vedere.

Viterbo – Il parcheggio a ridosso delle mura a Valle Faul

Un parcheggio che apre allo sguardo di chi arriva la vista di uno spaccato urbano sconosciuto, probabilmente anche agli stessi viterbesi. O quanto meno, vederlo in questa maniera è veramente insolito. Se si arriva da questa parte della città, la vista è impattante e il richiamo alla storia medievale di Viterbo è immediato e potente.

Viterbo – L’inaugurazione del parcheggio a ridosso delle mura

Un parcheggio bypartisan, pensato dall’amministrazione di Leonardo Michelini, con l’assessore ai lavori pubblici di allora, Alvaro Ricci, e realizzato dalla giunta del sindaco Giovanni Arena, con l’assessora, in tal caso, Laura Allegrini.

Viterbo – L’assessora Laura Allegrini

Questa mattina, al taglio del nastro, oltre ad Allegrini e Arena, c’erano anche il vice sindaco Enrico Contardo, l’assessore Marco De Carolis, i rappresentanti dell’Ordine gerosolimitano dei cavalieri del Santo Sepolcro e l’amministratore delegato della società Francigena Guido Scapigliati.

“La vecchia amministrazione – ha detto Allegrini – aveva previsto 700 mila euro per tutta una serie di opere di urbanizzazione. Il parcheggio è costato 200 mila euro. Ha 120 posti per le automobili, 6 posti per gli autobus e 2 per i disabili. Abbiamo riasfaltato il tratto strada freddano fino all’officina facendola diventare anche una strada comunale. Sistemeremo pure la toponomastica. Abbiamo risolto anche i problemi di fosso signorino con la sua bonifica e messa in sicurezza”.

Viterbo – Il parcheggio a ridosso delle mura a Valle Faul

Il parcheggio è a pagamento. 50 centesimi all’ora. Per il momento si entra da via San Paolo e si esce su strada signorino dove l’amministrazione sta anche pensando di espropriare una piccola porzione di terreno per rendere più agevole l’uscita degli autobus. “L’idea – ha poi aggiunto Allegrini – è però quella di aprire un ingresso anche su strada Bagni. Per questo abbiamo a disposizione altri 95 mila euro. Vogliamo portare la gente al centro storico. A duecento metri c’è l’ascensore di Valle Faul”.

Il parcheggio è dedicato all’Ordine gerosolimitano dei cavalieri del santo sepolcro. Cosa già prevista dalla vecchia amministrazione.

Viterbo – Il sindaco Giovanni Arena

“Il parcheggio è stato affidato alla società di trasporto Francigena. Le colonnine per il pagamento – ha commentato Enrico Contardo, accanto a lui l’ad Scapigliati – permettono di utilizzare contante e carte di credito. Non solo, ma quando una macchina entra, una telecamera ne riprende la targa e comunica alla centrale il suo ingresso. Chi non paga il biglietto (all’ingresso non ci sono sbarre ndr) si vedrà recapitare la multa direttamente a casa”.

Viterbo – Le colonnine per il pagamento del parcheggio

Infine l’Urcionio. Sullo sfondo a sinistra del parcheggio i lavori che stanno interrando l’ultimo tratto di quello che una volta era un fiume cittadino. “Abbiamo fatto in modo – ha ripreso la parola Allegrini – che i lavori di copertura non impedissero l’apertura del parcheggio. Andranno avanti e completeremo anche questa parte. Abbiamo a disposizione 240 mila euro per farlo. L’Urcionio verrà definitivamente coperto con scatoloni di cemento da 6 metri per 6″.

Viterbo – Il vice sindaco Enrico Contardo e l’ad di Francigena Guido Scapigliati

Attenzione da parte dell’amministrazione comunale per Poggio Giudio che si trova di fronte. Un sito archeologico etrusco in completo stato di abbandono, ma di proprietà della Provincia. “Speriamo che questo parcheggio – ha concluso Allegrini – sia da stimolo per la sistemazione e valorizzazione anche di questo importante sito etrusco”.

Viterbo – Il parcheggio a ridosso delle mura a Valle Faul

“E’ un parcheggio fondamentale – ha detto infine il sindaco Arena dopo il taglio del nastro – ed è strategico dal punto di vista turistico. E questo è solo l’inizio. Nel 2021 diversi cantieri verranno aperti ed altri lavori verranno conclusi. In questo momento il decoro urbano è la nostra priorità”.

Daniele Camilli

Condividi la notizia:











19 ottobre, 2020