Vandali alla scuola media fanno razzia di mascherine e gel disinfettanti

Nepi - Nella notte tra domenica e lunedì - Locali chiusi un giorno e risanificati

Nepi – Vandali in azione alla scuola media di Nepi, sede centrale dell’istituto comprensivo Stradella.

Nella notte tra domenica e lunedì le classi e i corridoi dell’edificio scolastico sono stati presi d’assalto da ignoti che hanno devastato i locali.

Ad accorgersene la dirigenza che ha informato subito il sindaco Franco Vita.

“Buongiorno anche se non lo è – ha esordito infatti il primo cittadino su Facebook lunedì -. Mi ha comunicato la dirigenza scolastica dello Stradella che nella sede centrale sono entrati dei vandali”.

Una situazione che ha obbligato il primo cittadino a chiudere solo per la giornata di lunedì tutto l’edificio per dar tempo di risistemare la scuola e, soprattutto, sanificarla di nuovo viste le procedure necessarie anti-Covid.

Paradossale, o forse no, che tra il bottino dei vandali c’erano proprio tutta una serie di dispositivi presenti nell’istituto per far fronte all’emergenza Coronavirus: gel disinfettanti e mascherine. Chi è entrato poi ha messo a soqquadro tutta la scuola, scritto sulle lavagne e danneggiato oggetti e attrezzature.

21 ottobre, 2020