Vanno a scommettere senza mascherina, tutti multati

Napoli - Per il centro è scattata la chiusura di cinque giorni

Condividi la notizia:











Napoli – Al centro scommesse, in otto, senza mascherina né distanziamento sociale, multati gli avventori e chiusa l’agenzia per cinque giorni.

E’ accaduto ieri pomeriggio a Castellammare di Stabia, durante i controlli della polizia di stato e polizia locale finalizzati al rispetto delle misure anti-Covid.

I poliziotti hanno accertato nell’esercizio commerciale di viale Europa la presenza di otto persone che sono state sanzionate poiché non utilizzavano la mascherina e non rispettavano il distanziamento sociale. Il titolare è stato sanzionato con la chiusura per 5 giorni dell’attività.

Sempre ieri, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti presso un’abitazione in corso Umberto per una lite familiare.

I poliziotti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata aggredita insieme alla madre, dal fratello che, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva chiesto dei soldi e, di fronte al loro rifiuto, le aveva minacciate e colpite con calci e pugni.

Gli agenti, dopo essere entrati nell’appartamento, hanno trovato l’uomo, in forte stato di agitazione, che si è scagliato contro di loro e, dopo una colluttazione, è stato bloccato. L’uomo, un napoletano di 56 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Mentre i colleghi del commissariato Vicaria-Mercato durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Garibaldi una persona che, alla loro vista, si è allontanata velocemente per eludere il controllo. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il giovane, un 23enne russo con precedenti di polizia, sottoposto alla misura del divieto di ritorno per 3 anni nel comune di Napoli, e lo hanno denunciato per inottemperanza al provvedimento.

Condividi la notizia:











12 ottobre, 2020