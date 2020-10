Canino - 35enne arrestato dai carabinieri - In casa aveva altri 8 grammi della stessa sostanza

Canino – Vede i carabinieri e nasconde la coca in bocca.

I carabinieri della stazione di Canino, durante un servizio perlustrativo, hanno notato per le vie del centro un uomo di origini pakistane di circa 35 anni, cha alla loro vista, seppure a piedi, ha provato a cambiare strada, e mentre la pattuglia si avvicinava, ha assunto un atteggiamento nervoso, mettendosi un involucro in bocca.

“A quel punto – si legge in una nota -, i carabinieri hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a perquisizione personale a seguito della quale hanno trovato una dose di cocaina che aveva messo in bocca. Subito i carabinieri lo hanno portato nella sua casa per effettuare la perquisizione e hanno trovato altre sette dosi di cocaina per un peso totale di otto grammi.

L’uomo così è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari”.

6 ottobre, 2020