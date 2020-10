Vendemmia, controlli a tappeto della polizia sui mezzi agricoli

Terni - Pattuglie al lavoro in due giornate differenti su tutto il territorio provinciale

Terni – Controlli a tappeto della polizia stradale di Terni sui mezzi agricoli impegnati per la vendemmia. Le pattuglie sono state impegnate in due giornate su zone sparse per tutto il territorio della provincia, alla ricerca d’irregolarità e abusi.

Secondo la nota inviata dalla questura di Terni, sono state riscontrate “alcune irregolarità” come “mancata copertura assicurativa Rca; convogli di macchine agricole con l’ultimo elemento (rimorchio) senza targa ripetitrice; macchina agricola trainante rimorchio agricolo senza targa; macchine agricole prive dei dispositivi previsti, prevalentemente quelli per la segnalazione visiva e per l’illuminazione”.

Violazioni che in alcuni casi prevedono il fermo amministrativo o addirittura il sequestro del veicolo.

“Non sono state invece riscontrate – prosegue la nota della questura – violazioni sul trasporto abusivo delle merci o irregolarità sul rapporto di lavoro”.

14 ottobre, 2020