Venezia, sollevato per la prima volta il Mose contro l’acqua alta

Cronaca - Il provveditore alle opere pubbliche: "Test andato bene" - La marea resta più bassa in città

Venezia – Sollevato per la prima volta il Mose a Venezia per proteggere la città dall’acqua alta.

Una volta innalzato il Mose, dentro la laguna di Venezia la marea non starebbe crescendo. Alle 10 sono stati misurati alla diga sud del lido 119 centimetri, a Punta Salute, dove si registra il medio mare 69. Alle 12 è prevista una marea di 135 centimetri, ma grazie al sollevamento del Mose il colmo di marea non dovrebbe entrare in città.

“Il test è andato bene”, ha confermato il provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone. “Si apprezza una consistente differenza – ha spiegato – di altezza dell’acqua tra la parte difesa dal Mose e quella che non lo è. Un test giudicato positivamente, non filtra acqua”.

3 ottobre, 2020