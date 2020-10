Dopo vent’anni le prestigiose opere di San Bernardo tornano nella chiesa di Nepi

Cultura - Quella di maggior prestigio è il dipinto che rappresenta santa Caterina d'Alessandria, attribuito a Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio - La soprintendenza: "Una storia conclusa con il lieto fine"

di Samuele Sansonetti

Nepi – “Una storia conclusa con il lieto fine”.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale annuncia un’importante novità.

Dopo vent’anni le prestigiose opere che decoravano la chiesa di San Bernardo, di proprietà del Fondo edifici di culto, sono tornate a casa.

“Il rientro si è compiuto in tutta sicurezza grazie alla professionalità dei restauratori Federica Di Napoli Rampolla e Francesca del Maschio che hanno coordinato le operazioni – raccontano dalla Soprintendenza -. Un ringraziamento va ai funzionari della prefettura di Viterbo, del comune di Nepi, ai rappresentanti legali del monastero di Santa Susanna e all’ispettrice onoraria del Mibact Paola Berardi, che hanno presenziato alle operazioni rendendo possibile di fatto la restituzione”.

Le opere mancavano dalla chiesa di San Bernardo dal 2000, anno in cui le suore lasciarono il monastero di Nepi per tornare in quello di Roma. Tra loro quella di maggior prestigio è sicuramente il dipinto che rappresenta santa Caterina d’Alessandria, attribuito a Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio. Senza dimenticare i quadri che raffigurano i Santi patroni Tolomeo e Romano e il busto reliquiario di San Bernardo.

“Non c’è casa più bella della propria – spiegano il sindaco Franco Vita e il delegato alla Cultura Paolo Paoletti -. La chiesa, che abbiamo munito di un sistema di allarme, nei prossimi mesi rimarrà chiusa per permettere le varie operazioni, per riaprirsi al termine rivestita di tutti i suoi tesori, pronta a mostrarsi ai nepesini e non solo più bella che mai”.

Samuele Sansonetti

