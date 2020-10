Verso Viterbese – Bisceglie, per Maurizi out Falbo e Simonelli più Salandria in dubbio

Sport - Calcio - Serie C - I due esterni, non al meglio domenica, sono usciti anzitempo per problemi fisici e salteranno il match di domani - L'ex Catania, reduce da una botta al braccio, farà di tutto per esserci

di Samuele Sansonetti

Viterbo – La partita di Simonelli è durata 37 minuti. Quella di Falbo addirittura 13.

Una doppia tegola per la Viterbese, accusata sul campo della Cavese dove entrambi gli esterni sono stati costretti a uscire in anticipo.

Alla vigilia i due giovani erano in dubbio (il primo appena recuperato e il secondo non al meglio) ma non è chiaro se si tratti di ricadute o nuovi infortuni. Al di là di questo la certezza è che quasi sicuramente Maurizi non li avrà a disposizione per l’incontro di domani contro il Bisceglie.

Una soluzione potrebbe essere di De Santis, che domenica ha rilevato Falbo, ma anche l’allargamento di Bezziccheri sulla fascia sinistra con l’inserimento di uno tra Bensaja e Besea al centro del campo, dove potrebbe mancare anche Salandria per via di una botta al braccio che rischia di lasciarlo ai box.

L’ex Catania, comunque, farà di tutto per esserci mentre per vedere all’opera Palermo, tornato ad allenarsi in gruppo così come Antezza, è ancora presto. Markic, invece, tornato in anticipo tra i convocati rispetto al programma di recupero iniziale, può ricominciare a collezionare minuti anche se non ancora per tutto l’arco del match.

In ogni caso, nel 3-5-2 di partenza, è lecito aspettarsi almeno due o tre variazioni per un turnover ragionato che proseguirà anche domenica sul campo della Vibonese, che domani riposa e sarà sicuramente più fresca rispetto ai gialloblù.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

sesta giornata

mercoledì 21 ottobre

Paganese – V. Francavilla

Palermo – Turris

Casertana – Catanzaro

Potenza – Teramo

Viterbese – Bisceglie

Catania – Ternana

Monopoli – Bari

Juve Stabia – Cavese (giovedì)

Foggia – Avellino (giovedì)

Riposa: Vibonese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Teramo 10 4 3 1 0 7:1 6 Bari 10 4 3 1 0 10:5 5 Turris 10 4 3 1 0 5:2 3 Ternana 9 5 2 3 0 9:3 6 Vibonese 8 5 2 2 1 8:5 3 Catanzaro 7 4 2 1 1 4:3 1 Avellino 6 2 2 0 0 3:0 3 Catania (-4) 6 4 3 1 0 4:1 3 Bisceglie 6 3 2 0 1 5:3 2 Juve Stabia 6 4 2 0 2 4:4 0 Monopoli 4 4 1 1 2 3:5 -2 Viterbese 4 5 1 1 3 3:6 -3 Potenza 4 4 1 1 2 4:8 -4 Casertana 2 3 0 2 1 5:7 -2 Foggia 3 3 1 0 2 4:5 -1 Paganese 2 5 0 2 3 3:10 -7 Cavese 1 4 0 1 3 2:6 -4 V. Francavilla 1 5 0 1 4 5:9 -4 Palermo 1 4 0 1 3 1:6 -5

20 ottobre, 2020