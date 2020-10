Via delle Mole… dove per colpa del degrado la gente rischia di rompersi il collo

Ripartiamo da San Pellegrino - La strada è pericolosa ed è stata transennata mesi - E' ridotta letteralmente uno schifo ma la gente ci abita, come ad esempio la signora Fabiana Esentato - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – E’ probabilmente la via più scarrupata, abbandonata, martoriata, deturpata e lasciata nell’incuria più totale di tutto quanto il centro storico di Viterbo. Via delle Mole. A qualche decina di metri da piazza della morte, da San Pellegrino e da Palazzo dei papi. E la responsabilità non è certo di chi ci abita. Ma di chi dovrebbe, leggasi il comune di Viterbo, garantirle almeno un minimo di dignità e decoro. Invece il comune mesi fa, pare all’inizio dell’estate scorsa, ha messo lì un paio di transenne, una da capo e una da piedi, e poi chi s’è visto s’è visto.

Le transenne stanno infatti ancora lì. Soltanto che lungo via delle Mole, ridotta veramente uno schifo, la gente ci abita. Come ad esempio Fabiana Esentato che proprio ieri sera ritornava a casa dopo aver portato a passeggio i suoi due cani. La signora abita proprio lì in fondo. A un palmo dalla sua porta erba alta, monnezza e gradini scivolosi a causa della sporcizia e dei piccioni. Gradini, a quanto pare, dove la gente ci si scapicolla pure. Oppure rischia quotidianamente di farlo. La via, nonostante la strada sia interrotta dalle transenne, continua ad essere percorsa. E non perché chi la percorre vuole fare il ribelle. Ma perché ci abita. E non può di certo andare a dormire sotto un ponte perché il comune ha messe lì delle transenne… Mesi fa.

“La scala è stata chiusa tra maggio e giugno – racconta Fabiana Esentato – perché un nostro vicino è scivolato lungo le scale e pare abbia fatto denuncia. Da quel momento sono arrivate le transenne. Siamo così da mesi. Viterbo Ambiente non viene perché la strada è interrotta. In compenso, per tutta l’estate il vicolo è stato utilizzato come bagno pubblico, per bere, fare canne e casino”.

Percorrendo la strada a sinistra c’è anche una piccola area abbandonata a sé stessa da chissà quanto tempo. Con un tetto in lamiere bucato dove qualcuno c’ha tirato sopra delle bottiglie di birra. A ridosso del tetto di lamiere una specie di ringhiera sfondata.

Una situazione sotto gli occhi di tutti, perché in pieno centro storico. Una situazione vergognosa.

“Le scale sono sempre sporche e discoscese (cioè devastate ndr) – prosegue la signora Esentato – quindi quando piove si scivola spesso, con i piccioni che contribuiscono con i loro bisogni”.

Infine la conclusione. Lapidaria. Sempre della signora Esentato. “Rischiamo quotidianamente di farci male. Tant’è vero che il mio compagno, mentre puliva le scale è scivolato, s’è fatto male e ne paga le conseguenze tuttora. E’ un mese che mette voltaren, fasce, tutore e roba varia”. E non si capisce perché. Anzi, si sa bene.

Daniele Camilli

21 ottobre, 2020