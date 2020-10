A via Garbini il primo parcheggio green della città

Viterbo - Settantasei posti auto, asfalto ecologico, una panchina per collegarsi ad internet e la prima colonnina in Italia di Enel X per ricaricare le macchine e dare notizie ai cittadini - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – A via Garbini il primo parcheggio green di Viterbo con la prima colonnina in Italia di Enel x per ricaricare i veicoli elettrici e dare messaggi alla cittadinanza da parte dell’amministrazione comunale. Anche l’asfalto, in parte, è ecologico, ossia a prova di caldo d’estate e freddo d’inverno.

L’idea è del consigliere comunale delegato all’efficientamento energetico, Gianluca Grancini. Questa mattina la conferenza stampa. Di fronte agli uffici comunali dove si trova il parcheggio. Con Grancini c’erano anche il sindaco Giovanni Arena, il vice Enrico Contardo, l’assessora ai lavori pubblici Laura Allegrini, Chiara Bronco e Marco Mattonelli, entrambi di Enel X.

“Si tratta di una riqualificazione realizzata con la norma Fraccaro del 2019 – ha esordito Allegrini – che ha consentito ai comuni di fare lavori per l’efficientamento energetico. Grazie a questa norma ti trovi i soldi direttamente a disposizione senza dover fare un bando. Su idea di Grancini abbiamo allora presentato un progetto seguendo la linea dell’abbattimento del calore nelle città”.

Il parcheggio di via Garbini dispone di 76 posti, 3 sono per disabili, uno per donne incinte e 9 per i motocicli, 15 aiule e 22 pioppi neri sterili. “Quest’ultimi – ha spiegato Grancini – risolvono non solo il problema delle radici degli alberi che spaccano l’asfalto, ma non rilasciano nemmeno polline che provoca allergie. Anche l’afflato di parte del parcheggio è diverso e serve anch’esso per l’abbattimento di calore. Si riconosce rispetto agli altri perché è più chiaro. Non si surriscalda d’estate e non si congela d’inverno”.

Da un lato del parcheggio, spalle via Cardarelli, è stata installata anche una panchina per la ricarica dei dispositivi mobili. La panchina è alimentata dall’energia solare. Sedendosi, si potrà ricaricare il cellulare, scaricando un’app dedicata, e collegare il computer.

Il parcheggio vede anche la prima colonnina JuiceMedia, si chiama così, installata in Italia da Enel X. Ancora non c’è, ma arriverà entro pochissimi giorni. “La colonnina – ha spiegato Bronco – permetterà di fare il pieno di energia in pochissimi minuti, così come di dare messaggi alla cittadinanza tramite un pannello”.

Ci sono infine le colonnine per il pagamento dei biglietti. “Sono le stesse che si trovano al parcheggio a ridosso delle mura di Valle Faul – ha fatto presente Contardo durante il suo intervento -. Si paga 50 centesimi all’ora e si potranno fare gli abbonamenti per il parcheggio, giornalieri, settimanali e mensili. A breve metteremo anche le telecamere per la lettura delle targhe. Cosa che permetterà di tenere sempre aggiornato il conteggio delle auto presenti e di inviare le multe direttamente a casa qualora qualcuno non pagasse il biglietto. Anche questo parcheggio è gestito dalla società Francigena”.

“Un intervento che va a riqualificare una zona importante della città – ha concluso infine Arena -. Via Garbini è tra le vie più commerciali di Viterbo. E questo parcheggio è un angolo di eccellenza nazionale al servizio dei cittadini e di chi vorrà visitare Viterbo”.

Daniele Camilli

20 ottobre, 2020