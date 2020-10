Via Santa Maria delle Rose, partiti i lavori

Viterbo - L'assessora Allegrini: "Le cause di avvallamenti e sprofondamenti sono riconducibili alle condotte fognarie"

Viterbo – Sono in corso i lavori in via Santa Maria delle Rose.

A darne notizia è l’assessora ai Lavori pubblici Laura Allegrini, che spiega: “Si tratta di un intervento preliminare, per accertare le cause dell’ammaloramento di diversi tratti della pavimentazione, in alcuni punti con tanto di avvallamenti e sprofondamenti.

Da questo primo intervento di ricognizione si è appurato che le cause sono riconducibili alle condotte fognarie. Era necessario procedere con questi lavori, sollecitati più volte da numerose persone.

Avevamo già stanziato una somma nei mesi scorsi proprio per questo primo intervento. Con il bilancio di previsione che stiamo approvando in questi giorni in consiglio, stanzieremo circa 90mila euro per procedere con l’intervento definitivo e risolutivo, che si concluderà, appunto, con il rifacimento della pavimentazione in cubetti di selce”.



22 ottobre, 2020