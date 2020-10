“Vicino a gestori di piscine e palestre, ingiusto punire chi ha investito”

Roma - Il senatore Francesco Battistoni (Forza Italia) alla manifestazione al Pantheon

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Questa mattina al Pantheon c’è stata la protesta degli operatori di palestre, piscine, circoli sportivi e attività rimaste chiuse a seguito dell’ultimo Dpcm.

Ho deciso di portare il mio sostegno, perché credo sia ingiusto punire chi ha fatto degli investimenti, anche importanti, per adeguarsi ai protocolli di sicurezza.

Ma soprattutto perché lo sport è vita, salute e, come dimostrano i dati, aiuta a prevenire e curare diverse patologie di cui molti italiani soffrono, mentre non ci sono evidenze di avvenuti contagi in queste strutture.

Vedere affollamenti sui trasporti pubblici locali e poi la chiusura di queste attività lascia basiti. Auspico che il governo abbia, quanto prima, un ripensamento.

Come Forza Italia abbiamo già presentato diverse proposte che spero vengano prese in seria considerazione.

Francesco Battistoni

Senatore di Forza Italia

Condividi la notizia:











27 ottobre, 2020