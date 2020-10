Video di Trump: “Sto meglio” – Medico Casa Bianca: “Non ancora fuori pericolo”

Coronavirus - Il presidente Usa in un filmato dall'ospedale dove attualmente è ricoverato - VIDEO

Washington – “Mi sento meglio e spero di tornare presto per proseguire la campagna elettorale”. Donald Trump positivo al Coronavirus, primo video da quando è stata annunciato che il presidente Usa è stato contagiato. Spiega come mai si trovi in ospedale.

“Sono venuto al Walter Reed perché non mi sentivo tanto bene, ma ora mi sento molto meglio. Penso di tornare presto e proseguire la campagna elettorale, ma il vero test sarà nei prossimi giorni”.

Il presidente prova a rassicurare, ma dalla Casa Bianca, lo staff medico precisa che da quelle parti sono cautamente ottimisti sulle condizioni di Trump ma che non ancora fuori pericolo.

4 ottobre, 2020