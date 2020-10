Villa con piscina e una porsche, sequestrati beni per 4 milioni di euro

Roma - L'operazione della guardia di finanza

Roma – La guardia di finanza di Roma ha posto sotto sequestro i beni, per un valore di 4 milioni di euro, di un imprenditore romano con precedenti per spaccio, riciclaggio e evasione fiscale. Il provvedimento è stato emesso oggi dalla sezione specializzata misure di prevenzione del tribunale di Roma, su richiesta delle procure di Roma e Tivoli.

A essere poste sotto sequestro aziende, immobili, autovetture e rapporti finanziari.

Nella nota della guardia di finanza si legge che “le indagini, svolte dalle fiamme gialle del gruppo di Tivoli, hanno consentito di delineare il profilo criminale di A.D.V. che, nell’arco di quasi un ventennio, è stato imputato e anche condannato per fatti di riciclaggio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché reiterate violazioni penali-tributarie, che ne hanno comportato la qualificazione – allo stato – di persona ‘socialmente pericoloso’ ai sensi del “codice antimafia”.

E ancora. “Le indagini patrimoniali – prosegue la nota – condotte nei confronti del proposto e della compagna, nonché di vari prestanome a questi collegati, hanno fatto emergere un significativo patrimonio societario e immobiliare del tutto incongruente rispetto ai redditi dichiarati. Anche le intercettazioni telefoniche hanno confermato l’utilizzo dei proventi dell’attività di spaccio di sostanze per l’acquisto di attività imprenditoriali di pregio”.

Come specifica la guardia di finanza, oggetto del provvedimento di sequestro sono “due immobili (tra cui una villa con annessa piscina) e 1 terreno adiacente, ubicati nel comune di Guidonia Montecelio (Rm). La totalità delle quote sociali, nonché dei beni strumentali all’esercizio dell’impresa, compreso il relativo intero patrimonio, di 4 società. Quote di una società operante nei settori del design di moda e industriale. Tre autoveicoli e due motoveicoli (Porsche Macan, Audi A6 e Smart fortwo, Yamaha T-Max) e le somme disponibili su tutti i conti correnti delle società individuate, nonché quelle personali del proposto e della moglie”.

16 ottobre, 2020