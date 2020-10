Carabinieri - La scoperta dei Nas di Viterbo durante i controlli nel settore vitivinicolo

Viterbo – Vino tra gli escrementi di topo, denunciato presidente di una cantina sociale.

In occasione del periodo delle vendemmie il comando carabinieri per la tutela della salute ha disposto una serie di controlli nel settore vitivinicolo.

“I Nas di Viterbo – si legge in una nota delle autorità – hanno deferito in stato di libertà il presidente di una cantina sociale per aver detenuto prodotti vinosi all’interno di un deposito privo dei requisiti igienico-strutturali e insudiciato da escrementi di roditori”.

Sono scattati anche dei sequestri. Nel dettaglio: “Tre quintali – continua la nota – di additivi e coadiuvanti tecnologici e circa 35mila litri di prodotti vinosi, per un valore di mercato calcolato in cica 350mila euro”.

3 ottobre, 2020