Visita alla Tarquinia medievale tra fantasia e realtà

Cultura - Sabato 31 ottobre la passeggiata con la guida turistica Claudia Moroni da piazza Cavour

Condividi la notizia:











Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Una visita guidata nella Tarquinia medievale tra fantasia e realtà, nei luoghi magici ed esoterici della città, alla ricerca delle storie più curiose che la tradizione popolare ha mantenuto in vita e della verità che si cela dietro alle leggende.

“Tra storia e fantasmi” è la proposta della guida turistica Claudia Moroni per sabato 31 ottobre. Appuntamento a piazza Cavour alle 15,30, per una passeggiata nel centro storico rivolta ai grandi e ai bambini, nel giorno di Halloween.

“Conosceremo storie e leggende tarquiniesi, raccontando il passato della nostra città – afferma Claudia – Lo faremo con una narratrice d’eccezione, Carla Valdi, che ci parlerà di avvistamenti e presenze soprannaturali”. All’iniziativa collaborano i ristoranti Arcadia, NamoRistobottega, Cavatappi, l’hotel Villa Tirreno e lo stabilimento balneare Tibidabo Beach, nell’ambito del progetto di promozione e valorizzazione del territorio “WeTarquinia”.

“I loro chef proporranno una sfiziosa e gustosa “merenda d’autunno” – conclude Claudia -. Fino all’ultimo ho riflettuto se fosse stato il caso di proporre questa visita guidata. Mi sono confrontata con Tiziana, Marzia, Lorenza, Daniela e Tamara che, con me, hanno dato vita al progetto WeTarquinia. Di comune accordo si è deciso che sarebbe stato bello fare qualcosa anche in questo periodo così difficile”. Il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni anticovid. La prenotazione, per il numero dei posti limitati, è obbligatoria chiamando al 347/6920574.

Vivi Tarquinia

Condividi la notizia:











27 ottobre, 2020