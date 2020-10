“Vitamine e cibo sano, ho scelto un modo naturale per guarire dal Covid”

Washington - Melania Trump ha pubblicato un articolo in cui raconta la propria esperienza con la malattia

Washington – “Ho scelto di seguire un modo più naturale per guarire, optando più per vitamine e cibo sano”.

Melania Trump, moglie di Donald Trump, presidente degli Usa, ha pubblicato un articolo sul sito istituzionale della Casa bianca in cui raconta la propria esperienza con il Coronavirus. I due erano risultati positivi, insieme al figlio Barron, due settimane fa.

“Sono stata fortunata perché ho avuto sintomi minimi ma ravvicinati – ha spiegato Melania Trump -, tanto da avermi fatto sentire su una specie di ottovolante. Ho avuto dolori muscolari, tosse e mal di testa e mi sono sentita davvero molto stanca”.

“Ho scelto di curarmi in modo naturale, optando per vitamine e cibo sano – ha poi aggiunto la first lady -. Abbiamo avuto meravigliosi custodi della nostra salute, a cui saremo per sempre grati per le cure e la discrezione professionale. È stata una sensazione insolita essere la paziente e non chi incoraggia la nazione a stare in salute e al sicuro”.

“Anche nostro figlio Barron ha avuto il virus cinese, per fortuna è un adolescente forte e non ha avuto sintomi . Ha proseguito Melania Trump -. Ma i ragazzi devono tornare a scuola. In un certo senso sono stata contenta che noi tre abbiamo affrontato tutto questo allo stesso momento. Ci siamo presi cura gli uni degli altri e abbiamo passato più tempo insieme”.

“Quando mio marito è stato ricoverato – ha concluso la first lady – ho riflettuto molto sulla mia famiglia. E ho pensato ai tanti colpiti da questa malattia che non fa discriminazioni. Sono tempi difficili ma mi ha aiutato pensare alla bontà e compassione che esiste nel mondo. Il nostro paese ha superato molte difficoltà e avversità, e presto il Covid sarà solo un altro ostacolo superato da raccontare alle generazioni future”.

16 ottobre, 2020