Viterbese, 30 nomi (più due) nella rosa definitiva

I gialloblù chiudono il calciomercato con gli arrivi di Borsellini, Besea e Cappelluzzo ma solo il primo sarà disponibile per domani - Antezza e Scalera verso il reintegro

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Trenta calciatori (più due) nella rosa definitiva della Viterbese.

A calciomercato finito, per i gialloblù è tempo di pensare solamente al rettangolo verde di gioco. Perlomeno fino alla sessione invernale.

Nella giornata di ieri, frenetica come tutte quelle che chiudono la finestra di trattative, in gialloblù sono arrivati Besea, Borsellini e Cappelluzzo che hanno aumentato la lunghezza della rosa in tre reparti su quattro. E forse anche di più, dal momento che Besa, in condizioni di emergenza, puó anche agire da centrale difensivo.

Lasciati fuori per motivi di spazio, Antezza e Scalera verranno invece reintegrati per via di alcuni posti disponibili nelle varie liste di calciatori da consegnare alla lega (massimo 22 nomi nella lista professionisti, massimo otto in quella temporanei, un giovane professionista e un numero illimitato di calciatori al primo contratto da pro).

Nell’elenco dei 32 figurano anche cinque giovanissimi aggregati dalla Primavera 3 (Benvenuti, Macrì, Emanuele Menghi, Zanon e Matteo Menghi) e tra gli altri 25 ci solo solamente tre over 30 (Markic, De Falco e Palermo). L’etá media è dunque molto bassa e i giocatori sono per il 94% di proprietà: due obiettivi annunciati e raggiunti dal club.

L’allenamento di stamani, infine, è stato l’ultimo prima del primo turno infrasettimanale che la squadra giocherà domani sul campo della Turris. Presente Borsellini, ancora assenti Besea e Cappelluzzo, che si aggregheranno al gruppo appena verranno messi in regola con i tamponi. I due domani non ci saranno così come Markic, Matteo Menghi e Simonelli (il primo e l’ultimo per infortunio, il secondo per squalifica). Possibile panchina per De Falco e De Santis, forse più per il primo che per il secondo.

Samuele Sansonetti

Viterbese – la rosa definitiva

portieri: Gabriele Benvenuti (’03), Davide Borsellini (’99), Riccardo Daga (‘00), Massimiliano Maraolo (’98)

difensori: Federico Baschirotto (’96), Edoardo Bianchi (’99), Paolo Cerroni (’00), Eros De Santis (’97), Gabriele Galardi (’02), Gabriele Macrì (’02), Toni Markic (’90), Emmanuel Mbende (’97), Ludovico Ricci (’01), Giuseppe Scalera (’98)

centrocampisti: Stefano Antezza (’96), Nicholas Bensaja (’95), Emmanuel Besea (’97), Daniel Bezziccheri (’98), Andrea De Falco (’86), Luca Falbo (’00), Emanuele Menghi (’01), Simone Palermo (’88), Francesco Salandria (’95), Davide Sibilia (’99), Marco Simonelli (’00), Oliver Urso (’99), Manuel Zanon (’02)

attaccanti: Aimone Calì (’97), Pierluigi Cappelluzzo (’96), Matteo Menghi (’01), Alessandro Rossi (’97), Mamadou Tounkara (’96)

Serie C – girone C

terza giornata

mercoledì 7 ottobre

Ternana – Palermo

V. Francavilla – Vibonese

Catania – Juve Stabia

Catanzaro – Paganese

Cavese – Bari

Turris – Viterbese

Potenza – Casertana

Avellino – Bisceglie (rinviata a mercoledì 18 novembre)

Teramo – Foggia (rinviata a mercoledì 18 novembre)

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 4 2 1 1 0 3:0 3 Teramo 4 2 1 1 0 3:1 2 Bari 4 2 1 1 0 4:3 1 Casertana 3 1 1 0 0 3:0 3 Catanzaro 3 2 1 0 1 4:2 2 Potenza 3 1 1 0 0 2:1 1 Avellino 3 1 1 0 0 1:0 1 Turris 3 1 1 0 0 1:0 1 Monopoli 3 2 1 0 1 2:2 0 Vibonese 3 2 1 0 1 1:1 0 Juve Stabia 3 2 1 0 1 2:2 0 Viterbese 1 2 0 1 1 0:1 -1 Paganese 1 2 0 1 1 1:4 -3 Catania 0 2 1 1 0 2:1 1 Bisceglie 0 0 0 0 0 0:0 0 Foggia 0 0 0 0 0 0:0 0 Cavese 0 1 0 0 1 0:1 -1 V. Francavilla 0 2 0 0 2 2:4 -2 Palermo 0 1 0 0 1 0:2 -2

6 ottobre, 2020