Viterbese, altro pari: con la Vibonese è 2-2

Sport - Calcio - Serie C - Terzo risultato utile per i gialloblù, che dopo la trasferta notturna in pullman colgono un buon pareggio

di Samuele Sansonetti

Vibonese – Viterbese 2-2 (primo tempo 1-2).

VIBONESE (4-3-3): Mengoni (dal 27′ s.t. Marson); Sciacca, Bachini (dal 1′ s.t. Ciotti), Redolfi, Mahrous; Laaribi, Pugliese, Tumbarello (dal 27′ s.t. Parigi); Spina (dal 1′ s.t. Berardi), Plescia (dal 38′ s.t. La Ragione), Statella.

Panchina: Rasi, Prezzabile, Falla, Leone, Ambro, Grillo, Vitello.

Allenatore: Angelo Galfano.

VITERBESE (3-5-2): Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; Bezziccheri, Salandria, De Falco (dal 43′ s.t. Zanon), Sibilia (dal 35′ s.t. Bianchi), De Santis; Rossi (dal 35′ s.t. Cappelluzzo), Tounkara.

Panchina: Borsellini, Maraolo, Bensaja, Calì, Scalera, Besea.

Allenatore: Agenore Maurizi.

MARCATORI: 2′ p.t. Rossi (VIT), 34′ p.t. Statella (VIB), 45′ p.t. Tounkara (VIT), 28′ s.t. Plescia (VIB).

Arbitro: Gino Garofalo di Torre del Greco.

Assistenti: Marco Ceolin di Treviso e Mattia Regattieri di Finale Emilia.

Quarto ufficiale: Fabrizio Arcidiacono di Acireale.

Per l’odissea della vigila è sicuramente un punto guadagnato. Per quanto si è visto in campo, forse due punti persi.

Buon pari della Viterbese sul campo della Vibonese. Dopo il viaggio notturno in pullman effettuato per via dei tamponi positivi di ieri, e con una rosa ridotta ai minimi termini specialmente tra le seconde linee, la squadra di Maurizi coglie un punto ma torna a casa soddisfatta a metà.

L’attacco inizia a girare, viste le marcature di Rossi e Tounkara che a sette giorni di distanza tornano a segnare insieme, ma la difesa è ancora da rivedere: distratta nel primo gol subito e poco reattiva nel secondo. Per i gialloblù si tratta comunque del terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria di Cava de’ Tirreni e il pareggio casalingo contro il Bisceglie.

Il 4-3-3 dei padroni di casa è quello annunciato mentre per la Viterbese c’è la novità Sibilia, che spedisce in panchina Bianchi e allarga Bezziccheri sulla fascia sinistra del 3-5-2 di Maurizi. Davanti ci sono sempre Tounkara e Rossi e dopo novanta secondi proprio quest’ultimo la sblocca, con un bel colpo di testa ad anticipare Mengoni: per il 20 gialloblù si tratta della terza marcatura di fila dopo quelle rifilate a Cavese e Bisceglie.

La coppia d’attacco degli ospiti si muove molto e viene cercata parecchio mentre la Vibonese appare tramortita. Il risveglio dei rossoblù arriva poco dopo la mezz’ora, complice una dormita generale della difesa avversaria: filtrante di Plescia che taglia fuori tre calciatori laziali e destro potente di Statella che piega le mani di Daga per l’1-1. A questo punto il match si scalda e dopo alcune scaramucce tra Tumbarello e Ferrani è Tounkara a salire in cattedra, con un sinistro piazzato favorito dall’assist perfetto di Sibilia direttamente dalla linea di centrocampo.

A inizio ripresa Galfano inserisce Ciotti e Berardi per Bachini e Spina, con conseguente passaggio al 3-4-3. Il primo spunto dei secondi 45 minuti è dei calabresi con Tumbarello ma la stoccata del centrocampista finisce alta sopra la traversa. Il secondo, sempre per la Vibonese, è quello che va a segno con un sinistro di Plescia che dopo una serie di batti e ribatti al limite dell’area buca Daga. Parecchi cambi e pochi sussulti nel finale di partita, che termina 2-2 e dona un punto per parte.

Serie C – girone C

settima giornata

domenica 25 ottobre

V. Francavilla – Potenza 2-1 (sabato)

Cavese – Monopoli 0-1

Avellino – Casertana 3-1

Ternana – Foggia 2-0

Teramo – Juve Stabia 1-0

Turris – Paganese 0-3

Vibonese – Viterbese 2-2

Bari – Catania (lunedì)

Riposa: Bisceglie

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 15 7 4 3 0 14:4 10 Teramo 14 6 4 2 0 9:2 7 Avellino 13 5 4 1 0 8:1 7 Bari 11 5 3 2 0 10:5 5 Juve Stabia 10 7 3 1 3 6:5 1 Turris 10 5 3 1 1 5:5 0 Vibonese 9 6 2 3 1 10:7 3 Catanzaro 8 5 2 2 1 4:3 1 Monopoli 8 6 2 2 2 4:5 -1 Bisceglie 7 4 2 1 1 6:4 2 Catania (-4) 6 5 3 1 1 5:4 1 Viterbese 6 7 1 3 3 6:9 -3 Paganese 6 7 1 3 3 6:10 -4 V. Francavilla 5 7 1 2 4 7:11 -3 Potenza 5 6 1 2 3 6:11 -5 Foggia 3 5 1 0 4 5:9 -4 Casertana 3 5 0 3 2 6:10 -4 Palermo 1 4 0 1 3 1:6 -5 Cavese 1 6 0 1 5 2:9 -7

25 ottobre, 2020