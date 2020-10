Viterbese-Avellino, occhio ai divieti

Comune - Domani 3 ottobre, a partire dalle 17

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Partita di calcio Viterbese-Avellino in programma domani 3 ottobre allo stadio comunale Enrico Rocchi, attenzione ai divieti di sosta.

Come da ordinanza n. 346 del 1 ottobre 2020 della Polizia locale, a partire dalle ore 17 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in via della Palazzina (dall’intersezione con via A. Gargana a via Caduti sul Lavoro), e in via J.H. Newman.

In deroga a quanto stabilito, il G.O.S., nell’eventualità che non vi siano adesioni da parte della tifoseria ospite, potrà decidere di non dare operatività ai divieti. La partita avrà inizio alle ore 20,45.

Comune di Viterbo

2 ottobre, 2020