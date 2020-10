Viterbese – Bisceglie, attenzione ai divieti di sosta

Viterbo - Domani, 21 ottobre, a partire dalle 15

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Partita di calcio Viterbese – Bisceglie in programma domani 21 ottobre allo stadio comunale Enrico Rocchi, attenzione ai divieti di sosta.

Come da ordinanza n. 379 del 16 ottobre 2020 della polizia locale (a seguito della comunicazione con la quale veniva convocato il Gos – gruppo operativo di sicurezza), a partire dalle 15 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in via della Palazzina (dall’intersezione con via A. Gargana a via Caduti sul Lavoro), e in via J.H. Newman.

La partita avrà inizio alle 18,30.

Comune di Viterbo

20 ottobre, 2020