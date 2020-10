Viterbese, De Falco e Scalera tornano tra i convocati

Sport - Calcio - Serie C - I due calciatori, il primo recuperato e il secondo reintegrato in rosa, a disposizione di Maurizi per il match di domani contro la Turris

Condividi la notizia:











Viterbo – (s.s.) – La Viterbese recupera De Falco e Scalera.

I due calciatori, il primo recuperato e il secondo reintegrato in rosa, sono presenti nella lista dei convocati diramata da Maurizi e tornano a disposizione dell’allenatore a partire da domani sul campo della Turris. Ok anche per Tounkara dopo il turno di stop.

Assenti, come anticipato, Markic, Simonelli, Palermo, De Santis, Cerroni e Matteo Menghi: i primi cinque per infortuni più o meno gravi, l’ultimo per squalifica.

Non saranno dell’incontro nemmeno Borsellini, Besea e Cappelluzzo, arrivati nell’ultimo giorno di calciomercato e pronti per la sfida al Bari di domenica al Rocchi.

Turris – Viterbese

i convocati di Maurizi

Daga, Bianchi, Mbende, Bensaja, Baschirotto, Bezziccheri, Tounkara, Calì, Ricci, E. Menghi, Falbo, Sibilia, Salandria, Urso, Rossi, De Falco, Maraolo, Galardi, Zanon, Macrì, Benvenuti, Scalera

Condividi la notizia:











6 ottobre, 2020