Viterbese, De Santis e De Falco tornano ad allenarsi

Sport - Calcio - Serie C - Mattinata di lavoro per i due calciatori, a breve di nuovo a disposizione di Maurizi

Viterbo – (s.s.) – La Viterbese recupera De Santis e De Falco.

Doppia buona notizia per Maurizi, che a breve potrĂ contare di nuovo sul difensore e sul centrocampista.

Fermi da inizio settembre, i due calciatori sono tornati ad allenarsi stamani al Rocchi e nei prossimi giorni seguiranno un programma personalizzato mirato al ritorno in campo entro uno o due weekend.

Allenamento, sempre stamani, anche per Tounkara, che come i compagni rimarrĂ fuori dal match di stasera ma per squalifica.

3 ottobre, 2020