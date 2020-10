Viterbese, ritorno di fiamma per Besea

Sport - Calcio - Serie C - Il centrocampista del Frosinone, con la valigia in mano da mesi, potrebbe decidere di accettare la proposta del presidente Marco Romano - In arrivo anche il nuovo dg

Viterbo – Per il centrocampo della Viterbese torna di moda il nome di Emmanuel Besea.

Un’operazione che una trentina di giorni fa sembrava cosa fatta, interrotta all’improvviso per via di altre offerte in fase di valutazione da parte del calciatore.

Con le valigie in mano da mesi, il giovane di proprietà del Frosinone è ancora in Ciociaria e potrebbe decidere di accettare la proposta del presidente Marco Romano: passaggio nella Tuscia a titolo definitivo e contratto biennale.

Se ne saprà di più nei prossimi giorni, quando il club di via della Palazzina potrebbe ufficializzare anche il nuovo direttore generale. Anche in questo caso, salvo sorprese, si tratterebbe di un ritorno.

Samuele Sansonetti

2 ottobre, 2020