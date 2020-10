Viterbese, tre nuovi positivi ma a Vibo si gioca

Sport - Calcio - Serie C - Match posticipato alle 20,30 per via di ulteriori tamponi risultati poi negativi

di Samuele Sansonetti

Vibo Valentia – Dopo la gioia di Cava, i rimpianti del Rocchi. Il calcio è così, l’insidia è dietro l’angolo e per la Viterbese il turno infrasettimanale contro il Bisceglie ha rappresentato una beffa dura da digerire.

L’1-0 maturato fino all’89’ avrebbe spostato il giudizio finale in maniera prorompente a favore dei gialloblù mentre l’1-1, visto anche il modo in cui è arrivato, ha acceso la delusione dei tifosi che già pregustavano la seconda vittoria in campionato. Ora, a quattro giorni di distanza, si gioca il turno numero sette e la squadra di Maurizi vuole tornare ai tre punti ma non sarà facile.

Di fronte c’è la Vibonese di Galfano, tecnico nuovo ma che conosce bene l’ambiente avendo già trascorso tre stagioni sulla panchina rossoblù tra serie D (2002-2003) e lega Pro Seconda divisione (2008-2010). L’allenatore nativo di Marsala ha mantenuto invariato il 4-3-3 del suo predecessore, Giacomo Modica, e può contare su ben dodici calciatori, di cui almeno cinque titolari fissi, presenti in rosa già dalla passata stagione (il portiere Mengoni, i difensori Mahrous e Redolfi, i centrocampisti Berardi, Prezzabile, Pugliese, Raso e Tumbarello e gli attaccanti Ciotti, Di Santo, Napolitano e Rezzi).

Finora i calabresi, che mercoledì sono rimasti a riposo, hanno perso un solo incontro e a maggior ragione per la Viterbese non sarà affatto una domenica tranquilla.

A rendere il tutto ancor più complicato, la positività di tre elementi del gruppo squadra gialloblù accertata ieri pomeriggio e che ha fatto saltare il volo che avrebbe portato i leoni in Calabria alle 17,20. Secondo le ultime indiscrezioni si parla di un calciatore e due componenti dello staff, rimasti a Viterbo mentre il resto della carovana ha raggiunto Vibo Valentia in pullman. L’esito degli ulteriori sette tamponi è stato negativo.

Il fischio d’inizio di Gino Garofalo di Torre del Greco è programmato per le 15. L’arbitro sarà assistito da Marco Ceolin di Treviso e Mattia Regattieri di Finale Emilia. Quarto ufficiale Fabrizio Arcidiacono di Acireale.

Vibonese – Viterbese

probabili formazioni

VIBONESE (4-3-3): Mengoni; Ciotti, Redolfi, Bachini, Mahrous; Laaribi, Tumbarello, Pugliese; Statella, Plescia, Spina.

Panchina: Marson, Rasi, Sciacca, Prezzabile, La Ragione, Berardi, Falla, Ambro, Parigi, Grillo, Vitello, Mattei.

Allenatore: Angelo Galfano.

VITERBESE (3-5-2): Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; Bianchi, Salandria, De Falco, Bezziccheri, De Santis; Rossi, Tounkara.

Panchina: Maraolo, Bensaja, E. Menghi, Sibilia, M. Menghi, Cappelluzzo, Scalera, Besea.

Allenatore: Agenore Maurizi.

Arbitro: Gino Garofalo di Torre del Greco.

Assistenti: Marco Ceolin di Treviso e Mattia Regattieri di Finale Emilia.

Quarto ufficiale: Fabrizio Arcidiacono di Acireale.

Serie C – girone C

settima giornata

domenica 25 ottobre

V. Francavilla – Potenza 2-1 (sabato)

Cavese – Monopoli

Teramo – Juve Stabia

Vibonese – Viterbese

Avellino – Casertana

Turris – Paganese

Ternana – Foggia

Bari – Catania (lunedì)

Riposa: Bisceglie

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 12 6 3 3 0 12:4 8 Teramo 11 5 3 2 0 8:2 6 Bari 11 5 3 2 0 10:5 5 Avellino 10 4 3 1 0 5:1 4 Turris 10 4 3 1 0 5:2 3 Juve Stabia 10 6 3 1 2 6:4 2 Vibonese 8 5 2 2 1 8:5 3 Catanzaro 8 5 2 2 1 4:3 1 Bisceglie 7 4 2 1 1 6:4 2 Catania (-4) 6 5 3 1 1 5:4 1 Monopoli 5 5 1 2 2 3:5 -2 Viterbese 5 6 1 2 3 4:7 -3 V. Francavilla 5 7 1 2 4 7:11 -3 Potenza 5 6 1 2 3 6:11 -5 Foggia 3 4 1 0 3 5:7 -2 Casertana 3 4 0 3 1 5:7 -2 Paganese 3 6 0 3 3 3:10 -7 Palermo 1 4 0 1 3 1:6 -5 Cavese 1 5 0 1 4 2:8 -6

25 ottobre, 2020