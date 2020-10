“Viterbo pesantemente colpita dal virus, andiamo incontro a mesi difficili e servono provvedimenti”

Covid - Il sindaco Giovanni Arena annuncia: "Se le nuove misure del governo non dovessero bastare, ci penserò io" - Nelle prossime ore vertice alla Asl

di Raffaele Strocchia

Viterbo – Coronavirus, in sette giorni a Viterbo sono stati registrati 279 nuovi casi. “Con i 49 di ieri – sottolinea il sindaco Giovanni Arena – gli attualmente positivi diventano cinquecento”.

Il primo cittadino non ci gira intorno. “La situazione è preoccupante – dice -, la città è pesantemente colpita dal virus. I contagi sono in crescita e le previsioni prevedono che sia così almeno fino alla fine dell’anno”.

Angosciano le infezioni in generale, ma soprattutto quelle che portano i pazienti a essere ricoverati. “Nelle prossime ore – anticipa Arena – incontrerò i vertici della Asl, per il fare il punto della situazione sanitaria ma anche per capire l’impatto che il Covid sta avendo e avrà sulle nostre strutture ospedaliere. Qual è la soglia di criticità e quanto è vicina”.

Provvedimenti in vista per arginare i contagi? “Devo sottolineare – afferma Arena – che già da una decina di giorni le persone stanno evitando di andare dove è superfluo. Sono in attesa del nuovo Dpcm che dovrebbe arrivare in serata e che si prospetta ancora più restringente del precedente. A qual punto valuterò se è sufficiente per la situazione di Viterbo”.

Altrimenti? “Io non vorrei imporre nulla – conclude Arena – e continuerò a confrontarmi con il provveditore agli studi e con i dirigenti scolastici, ma per me la didattica a distanza va aumentata arrivando, dove è possibile, almeno al 75% delle lezioni da casa almeno fino alla pausa natalizia. Lo so che la presenza in classe è importante e fondamentale, ma non dimentichiamoci che stiamo in pandemia”.

25 ottobre, 2020