“Vogliamo sapere come il Lazio si sta preparando per affrontare un’eventuale seconda ondata”

Coronavirus - La capogruppo M5s del consiglio regionale Roberta Lombardi durante il consiglio straordinario sul Covid-19

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Vogliamo sapere quali delle misure accolte con i nostri ordini del giorno approvati nelle sedute straordinarie precedenti, sono state realizzate, quali sono in via di realizzazione e con che tempi. Vogliamo anche sapere come la nostra regione si sta preparando per affrontare un’eventuale seconda ondata di contagi, già in aumento in queste ore, e sovrapponibile all’influenza stagionale e se riusciremo a lavorare con quello spirito di collaborazione e di trasparenza nell’operato della giunta che c’è stato nei mesi scorsi attraverso le riunioni settimanali con i capigruppo e capire a che punto siamo e se la nostra regione è pronta”. Così Roberta Lombardi, capogruppo M5s del consiglio regionale del Lazio, in aula durante il consiglio regionale straordinario dedicato alle misure per prevenire una seconda ondata di contagi Covid-19.

“Come consiglio regionale, di sedute straordinarie dedicate all’emergenza Covid ne abbiamo fatte diverse, in media quasi una al mese. E questo – spiega Lombardi – affinché le misure della giunta fossero le più incisive possibili, e anche le più condivise. Nel primo, dello scorso 14 maggio, sono stati approvati quattro ordini del giorno di cui tre del Movimento 5 stelle, contenenti misure su sanità (dall’aumento del personale sanitario attingendo dalle graduatorie esistenti all’eliminazione della promiscuità tra pazienti Covid e no-Covid fino all’ampliamento delle categorie di medicinali prescrivibili tramite la ricetta dematerializzata), altre proposte di carattere economico e altre di sostegno alle famiglie (dai bonus babysitter ai finanziamenti per la didattica a distanza). Nel secondo consiglio regionale straordinario, del 30 giugno, su edilizia scolastica e misure di sicurezza per l’anno scolastico, ora in corso, che ha portato a una serie di impegni. Ora la scuola è iniziata, siamo ad ottobre e vogliamo sapere se siamo pronti”.

“Bene l’aumento delle postazioni drive-in, ma è necessario aumentare il personale e la dotazione strumentale dei laboratori pubblici che processano i tamponi perché non riescono attualmente a reggere l’elevato carico dei tamponi trasmessi dalle postazioni – aggiunge la consigliera regionale Cinque stelle, Valentina Corrado -.Vanno inoltre sensibilizzati i medici di base nel discriminare le situazioni dei vari pazienti che a loro si rivolgono, così come vanno sensibilizzati i soggetti privati che devono sostenere il servizio pubblico facendosi carico anche delle necessità di quest’ultimo, ad esempio nello smaltire le liste d’attesa, dagli interventi chirurgici agli esami diagnostici, mettendo a disposizione le strutture e gli strumenti utilizzati per le prestazioni in intramoenia”.

M5S Regione Lazio

7 ottobre, 2020