Voli cancellati, si potrà scegliere anche il rimborso dei biglietti

Roma - Non più solamente voucher - Dall'Antitrust nessuna misura verso Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama

Roma – Voli cancellati, non più solo voucher. Ora Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama offrono anche il rimborso dei biglietti.

E’ quanto comunica l’Antitrust che ha deciso di non adottare alcuna misura cautelare a conclusione dei quattro sub-procedimenti nei confronti delle quattro compagnie aeree. Questi erano stati avviati a fine settembre per sospendere la vendita di biglietti per voli poi cancellati unilateralmente, offrendo in cambio ai consumatori soltanto i voucher.

La cancellazione era motivata con la diffusione del contagio da Covid-19, sebbene i servizi si riferissero a un periodo e a destinazioni senza i limiti di circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi. Il tutto, peraltro, senza fornire assistenza e adeguata informazione. Vueling, EasyJet, Blue Panorama e Ryanair, a seguito dell’intervento dell’Autorità, hanno apportato modifiche alle comunicazioni inviate e alle procedure di assistenza e di rimborso in caso di cancellazione o di riprogrammazione dei voli, offrendo assieme ai voucher, anche il rimborso dei biglietti.

L’eventuale scelta di richiedere il voucher è lasciata solo al consumatore. Vueling, EasyJet, Blue Panorama e Ryanair hanno anche rafforzato le misure di assistenza ai consumatori predisponendo strumenti di contatto grgatuiti e attraverso un significativo incremento degli addetti ai call center.

Nel frattempo, riferisce l’Autorità, proseguono i procedimenti principali per accertare eventuali pratiche commerciali scorrette.

23 ottobre, 2020