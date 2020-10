Vulci, parte la campagna di scavo della Federico II

Canino - Gli universitari di Napoli lavoreranno nella necropoli di Ponte rotto fino alla fine del mese

Canino – Riceviamo e pubblichiamo – È stata avviata al parco archeologico e naturalistico di Vulci una nuova campagna di scavo. Si tratta di una significativa collaborazione tra l’università Federico II di Napoli, la fondazione Vulci, i comuni di Canino e Montalto di Castro e con la direzione della Soprintendenza archeologica, belle Arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale.

L’area che sta interessando il progetto riguarda la necropoli di Ponte rotto, luogo dove riprendono gli scavi dopo più di 60 anni. L’area oggetto delle indagini è quella immediatamente a est della tomba François, in prossimità della presunta localizzazione della tomba dei Bronzetti sardi, nel comune di Canino. Nel cantiere stanno lavorando giovani universitari di vari livelli, che fino a fine ottobre saranno impegnati nel riportare alla luce ulteriori reperti archeologici.

Al taglio del nastro erano presenti per il comune di Canino il sindaco Lina Novelli e l’assessore alle attività produttive Augusto Onori, per il comune di Montalto di Castro l’assessore alla cultura e turismo Silvia Nardi e l’assessore Giovanni Corona, oltre al funzionario archeologo Mibact Simona Carosi; il professore ordinario dell’università Federico II Marco Pacciarelli e per la fondazione Vulci il direttore scientifico Carlo Casi e il consigliere d’amministrazione Antonio Raspoli.

“Si è creato a Vulci un clima di collaborazione molto importante tra la soprintendenza, i comuni di Montalto e Canino, la fondazione Vulci e l’università di Napoli – ha detto Pacciarelli -. Con questa unione d’intenti è stato possibile avviare un progetto che ha l’obiettivo di ricostruire l’origine di Vulci, una delle grandi città di tutto il mediterraneo antico”.

“L’equipe di ragazzi si tratterrà a Vulci quattro settimane – conclude il professore – lavorando sul primo scavo sistematico su vasta superficie fatto in questa zona di Vulci, per scoprire come erano strutturate queste necropoli”.

La ricerca ha tra gli obiettivi quello di ritrovare e rendere fruibili al pubblico altre porzioni di quella che è comunemente riconosciuta la necropoli reale di Vulci, aumentando i percorsi di visita del parco. I primi risultati della ricerca saranno presentati in occasione dell’incontro di studi internazionale “Vulci work in progress” che sarà organizzato nel 2021 a Vulci dove confluiranno i dati delle ricerche svolte negli ultimi anni all’interno del Parco da parte di numerosi enti di ricerca italiani e stranieri.

“Questo progetto è un motivo di orgoglio per Canino e soprattutto per questa area – ha detto il sindaco di Canino Novelli – che sicuramente porterà ad accogliere nuovi visitatori che sono interessati non solo all’aspetto naturalistico ma anche archeologico”.

“Come amministrazione comunale che investe molto per il parco di Vulci – ha aggiunto l’assessore alla cultura e turismo di Montalto, Silvia Nardi – ci auguriamo che tutti i ritrovamenti che perverranno dalla campagna di scavo e le ulteriori collaborazioni con le università nazionali e internazionali possano portare un ulteriore sviluppo al parco di Vulci”.

Comune di Montalto di Castro

6 ottobre, 2020