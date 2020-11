A 12 anni rischia la vita per un’infiammazione scatenata dal Covid, salvato al Meyer

Firenze - Il ragazzo è stato anche in rianimazione

Firenze – E’ stato salvato a 12 anni grazie al lavoro di una equipe multidisciplinare dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Il ragazzino avrebbe rischiato la vita per le complicanze causate dal Covid. Dopo due settimane in rianimazione e una degenza in pediatria, ora, come riferisce l’Ansa, il 12enne è tornato a casa.

Lo rende noto lo stesso ospedale spiegando che è la prima volta, dall’inizio della pandemia, che i sanitari del Meyer si trovano “a fronteggiare un caso di tale gravità. Di solito, infatti, il virus colpisce in modo più lieve bambini e adolescenti. Nel caso del dodicenne, invece l’infezione ha scatenato un gravissimo quadro infiammatorio, che in termini tecnici è definito Pims: una sindrome di infiammazione multi-sistemica correlata all’infezione da Sars-CoV-2 identificata nell’età pediatrica”.

24 novembre, 2020