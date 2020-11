“174mila euro di fondi regionali a sostegno degli affitti”

Cronaca - Il commissario Pd Mazzoli e il gruppo in consiglio comunale: “Grazie alla Regione Lazio un aiuto concreto alle famiglie"

Civita Castellana – Riceviamo e publichiamo – L’amministrazione di Civita Castellana ha annunciato l’avvio dell’erogazione dei fondi regionali a sostegno degli affitti. In realtà questi fondi sono stati stanziati nei mesi di maggio e di luglio scorsi e, se non ci fosse stata la crisi politica del centrodestra che ha portato ad elezioni anticipate, queste risorse sarebbero arrivate molto prima ai destinatari.

Per Civita Castellana, soltanto in ordine al fondo per il sostegno alla locazione, la Regione ha stanziato oltre 90.000 euro di risorse ordinarie più 84.000 euro di risorse straordinarie per un totale di 174.000 euro che rappresentano un aiuto molto concreto alle famiglie. Le determine regionali con cui vengono stanziati i fondi portano la data del 20 maggio 2020 (per un importo di 90.927,76 Euro) e del 3 luglio 2020 (per un importo di 83.921,33 Euro). Ora la domanda è: come mai, visto che siamo a novembre, si parla solo di una parte degli stanziamenti ottenuti?

Le risorse a disposizione, peraltro, fanno parte di uno sforzo straordinario che la Regione Lazio ha messo in campo per aiutare le famiglie a fronteggiare l’emergenza dovuta al coronavirus. Si pensi per esempio alle risorse stanziate per i buoni spesa per i quali, a Civita Castellana, sono stati destinati oltre 64.000 Euro. Più in generale gli interventi sono stati orientati ad aiutare sia le fasce più deboli della popolazione che il tessuto economico e imprenditoriale.

Per fare questo la Regione Lazio ha riorientato tutte le sue risorse per sostenere ogni settore della società a fronteggiare la crisi improvvisa. In questo il Partito Democratico sta facendo e farà la propria parte fino in fondo, sia al governo della Regione che al governo del Paese, consapevole che, anche in questa situazione, nessuna debba rimanere indietro.

Per questo sorprende come la nuova amministrazione di Civita Castellana non abbia ancora deciso con chiarezza di riorientare i propri fondi di bilancio per venire incontro compiutamente alle esigenze e alle urgenze della propria comunità in un momento così difficile. Abbiamo già denunciato nei giorni scorsi la scelta incomprensibile della filodiffusione e continuiamo a chiederne il ritiro. Ma per la stessa ragione non possiamo che esprimere la nostra contrarietà sull’applicazione delle tariffe della Tari 2020 perché dimostra che non c’è nessun piano per rimodulare e rendere più sostenibile ai cittadini il sistema di tassazione comunale.

Nei giorni scorsi il Sindaco Giampieri, nel rispondere alle critiche sulla scelta della filodiffusione ha affermato che: “Risulta incomprensibile la connessione tra la pandemia Covid-19 e il rispetto delle linee programmatiche di mandato dell’amministrazione comunale se non per pura speculazione politica, in un momento storico nel quale maggioranza e opposizione dovrebbero dare segnali di unione e sicurezza ai cittadini”.

Ecco caro Sindaco, il problema è tutto qui. Lei non vede la connessione tra una crisi straordinaria che investe tutte le comunità e il suo programma di mandato, eppure la connessione c’è ed è gigantesca. Che il suo programma elettorale non facesse i conti con gli effetti concreti del coronavirus era cosa nota. Ma che lei non intenda farci i conti adesso che è diventato Sindaco è un problema serio. Vedrà che, quando troverà la connessione, riuscirà anche a trovare la collaborazione dell’opposizione che le sta già dando molti consigli utili. Faccia presto però, perché la realtà non aspetta.

Alessandro Mazzoli

Commissario Circolo Pd Civita Castellana

Simone Brunelli, Nicoletta Tomei, Domenico Cancilla

Gruppo Pd in Consiglio Comunale

16 novembre, 2020