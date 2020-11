“Il 2 dicembre presenteremo il piano vaccini”

Coronavirus - L'annuncio del ministro Speranza: "Il Covid verrà sconfitto grazie alla ricerca scientifica"

Roma – “Il 2 dicembre sarò in parlamento per presentare il piano vaccini”. L’annuncio arriva dal ministro della Salute Roberto Speranza, che aggiunge: “Dobbiamo resistere ancora per alcuni mesi, ma Covid verrà sconfitto grazie alla ricerca scientifica”.

La conclusione della sperimentazione dei vaccini e la loro distribuzione, ha detto il ministro intervenendo all’incontro online ‘La sanità futura tra innovazione e ricerca’, organizzato da Rcs Academy, “ci consentirà di aprire una fase diversa”.

“Io sarò in Parlamento il 2 dicembre per presentare il piano strategico dei vaccini che stiamo costruendo – ha precisato – L’Italia ha iniziato a lavorare dal mese di maggio per promuovere un’iniziativa europea nel campo dei vaccini. E’ stato il primo motore dell’iniziativa della Commissione europea che ha iniziato a costruire contatti con le aziende farmaceutiche che stanno sviluppando vaccini”.

25 novembre, 2020