Un contributo da 300 euro alle famiglie numerose

Viterbo - Previsto dal comune per nuclei con 3 o più figli e un reddito di 8500 euro

Viterbo – (g.f.) – Contributo di 300 euro alle famiglie numerose. Un aiuto che arriva dall’amministrazione comunale nella fase d’emergenza Covid.

Per accedervi occorrono requisiti precisi, in base ai quali sarà predisposta una graduatoria che prende in considerazione il reddito Isee del nucleo e il numero dei figli a carico.

La somma del contributo “Famiglia in crescita” è destinata a famiglie residenti nel comune di Viterbo con tre o più figli fiscalmente a carico, che abbiano un’età fino a venticinque anni e il reddito non deve superare gli 8500 euro al momento della presentazione della domanda.

La somma è pensata per essere destinata ad acquisto di generi di prima necessità, istruzione scolastica, ma anche formazione, salute, benessere e sport.

L’importo stanziato da palazzo dei Priori per l’aiuto è di 26mila 869 euro e i trecento euro previsto sono in più rispetto a eventuali altri benefit.

Cifra più alta, che guarda a una platea più ampia, è quella prevista per i buoni spesa. Sono duecentomila euro, da erogare dopo avere stilato una graduatoria calcolata su Isee e numero di familiari. Si tratta di cento euro fino a due persone, da 3 a 5 persone 200 euro, oltre 5, 300.

12 novembre, 2020