32 punti attendono d’essere discussi… da tempo

Viterbo - Consiglio comunale - Da San Martino patrimonio Unesco alle porte cittadine da sistemare - Convocate altre 6 sedute

Viterbo – (g.f.) – Nuova raffica di consigli comunali a cominciare dal 12 novembre, sei quelli programmati, tra cui uno dedicato alla variazione di bilancio, un altro alle interrogazioni e quello straordinario che si preannuncia infuocato, sull’assessorato ai Lavori pubblici.

Fino al 3 dicembre, magari sarà l’occasione per smaltire punti all’ordine del giorno, alcuni ormai d’annata. Sono in totale 32 e diversi stanno in attesa da parecchio tempo.

Argomenti, i più vari. Si va dall’ottimizzazione delle Terme dei Papi, alla prevenzione e contrasto alla droga o una telecamera da posizionare di fronte al cimitero. A differenza di quanto il luogo lasci immaginare, da quelle parti la situazione non sarebbe così tranquilla.

Tra i consiglieri c’è chi chiede anche di riorganizzare i centri estivi comunali. Magari quelli del prossimo anno.

Per Viterbo qualcuno si pone l’obiettivo di plastica zero e altri vedrebbero bene San Martino al Cimino nel patrimonio mondiale Unesco.

Tornando nel capoluogo, ci sono da riparare e restaurare le porte cittadine e dentro le mura, da tutelare il commercio tradizionale nel centro storico.

Mozioni e ordini del giorno che non si dimenticano delle sale comunali per matrimoni civili o i contributi per dispositivi d’allarme ed evitare l’abbandono involontario di bambini in auto.

Proposte non in cerca d’autore, semmai d’approvazione.

– 5 consigli “ordinari” e uno straordinario sui Lavori pubblici

9 novembre, 2020