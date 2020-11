“42 anni per avere pali e cavi Telecom, ma ora manca la linea…”

Anche tu redattore - Acquapendente - L'odissea di Armanda Michelli lunga più di quattro decenni

Condividi la notizia:











Acquapendente – Riceviamo e pubblichiamo – 42 anni fa, mi sono trasferita in campagna nei pressi di Acquapendente, da sola ma con quattro bambine piccole, per cui chiesi alla Telecom, allora Sip, una linea telefonica urgente.

Venne un’impresa che installò un cavo provvisorio, lungo circa 200 metri, appoggiato ad alberi, rovi e quant’altro ed ebbi il telefono in casa. Con la garanzia che entro la settimana avrebbero completato i lavori… cosa mai avvenuta.

Sono passati 42 anni, durante i quali ogni volta che ci colpiva una anche semplice perturbazione, noi rimanevamo senza telefono. Reclami su reclami non hanno mai portato alla soluzione del problema.

Per pura casualità qualche tempo fa sono riuscita a parlare con il responsabile di zona, Ruggero Salimbeni che, capito il problema, ha fatto intervenire una squadra che nei primi giorni di ottobre è venuta a installare, nella mia proprietà, cinque pali nuovi su cui, però, non ha appoggiato il filo che è rimasto a ciondoloni fino a terra fra alberi e rovi.

Una decina di giorni fa, dopo infiniti altri solleciti, è arrivata una nuova squadra che ha finalmente posizionato il filo sui cinque pali e lo ha portato a casa mia, a regola d’arte.

Solo che, già mentre la squadra lavorava, io non avevo più la linea ma loro dicevano che era un guasto della centrale e non dipendeva da loro.

In sintesi: dopo 42 anni, ora che ho pali nuovi, cavo nuovo e lavoro apparentemente perfetto, non ho più il telefono mentre ho dei nipoti che frequentano l’università, hanno lezioni ed esami online, e sono obbligati a trasferirsi altrove perché qui non possono studiare. E la Telecom tace.

Armanda Michelli

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Tusciaweb non ha nessun obbligo di pubblicazione.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











6 novembre, 2020