50 grammi di marijuana in casa, 29enne in manette

Civitavecchia – Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: 29enne arrestato dalla polizia.

“La polizia si legge in una nota – durante mirati servizi di controllo del territorio volti anche alla prevenzione e repressione dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, nella serata di domenica ha arrestato un 29enne italiano, trovato in possesso di oltre 50 grammi di marijuana e 1.370 euro in contanti.

Gli agenti del commissariato di Civitavecchia durante l’attività hanno proceduto al controllo di M.D., con numerosi precedenti di polizia e colpito da avviso orale.

Durante la perquisizione presso l’abitazione del giovane è stato rinvenuto e sequestrato lo stupefacente, un bilancino di precisione e tutto il materiale utile per il confezionamento.

Inoltre il giovane è stato trovato in possesso di un’ingente somma di denaro, 1.370 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio”.

24 novembre, 2020