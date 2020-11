Dopo 63 anni di matrimonio Olga e Vincenzo muoiono lo stesso giorno

Milano - Si sono spenti a causa del Coronavirus a distanza di un'ora l'uno dall'altra

Milano – Dopo 63 anni di vita insieme, trascorsi l’uno a fianco dell’altro, Olga e Vincenzo si sono spenti insieme lo stesso giorno.

I due coniugi, 83 anni lei e 82 lui, abitavano in un appartamento a Sesto San Giovanni e se ne sono andati domenica pomeriggio a distanza di un’ora.

Olga e Vincenzo erano stati ricoverati al San Gerardio di Monza l’11 novembre, ma si erano sentiti male già dieci giorni prima, con febbre molto alta.

Purtroppo in ospedale non erano nella stessa stanza e per questo Olga, le cui condizioni erano meno gravi, aveva chiesto di poter avere con sé una giacca del marito, per sentirlo vicino.

Sono stati poco tempo lontani. Dopo soli 4 giorni, alle 14 di domenica Olga è morta e un’ora dopo anche Vincenzo.

17 novembre, 2020