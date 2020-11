Coronavirus, il direttore generale Asl Donetti in consiglio comunale

Viterbo - Il 19 novembre informativa sullo stato della pandemia nel capoluogo e non solo

Viterbo – (g.f.) – Coronavirus, informativa in consiglio comunale.

Una seduta straordinaria, quella in programma per il 19 novembre, stabilita nella riunione dei capigruppo di stamani.

Sarà presente il direttore generale Asl Donatella Donetti, per fare il punto della situazione pandemia a Viterbo.

“Si tratta – spiega il sindaco Giovanni Arena – di una informativa da parte della Asl sulla situazione generale, per meglio comprendere alcune situazioni, aspetti che possono tornare utili ai cittadini”.

Un consiglio davvero straordinario, se come pare dalle premesse, i vari gruppi non si perderanno in discussioni, improvvisandosi esperti in pandemie e affini.

“Si tratta di una informativa – continua Arena – per un quadro generale, evitando dibattiti, se i vari gruppi ritengono di dover approfondire, magari potranno far conoscere prima l’argomento su cui il direttore generale potrà dare informazioni. Non interrogazioni, risposte o altro”.

Avendo in consiglio il massimo referente del sistema sanitario della Tuscia, dovrebbe essere sufficiente.

12 novembre, 2020