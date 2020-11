“80 telefonate, 15 interventi e 4 denunce, violenza sulle donne: i dati nella Tuscia”

Viterbo - Li ha resi noti Marta Nori, presidente di Kyanos, durante un flash mob in piazza del comune - I numeri riguardano la fase del lockdown, da marzo ad oggi - FOTO

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – “Da marzo ad oggi abbiamo ricevuto 80 telefonate. Donne vittime di violenza, donne che cercavano un sostegno psicologico durante il lockdown. Abbiamo poi effettuato 15 interventi su Viterbo e provincia. Abbiamo messo in sicurezza una donna vittima di violenza e presentato alle forze dell’ordine 4 denunce”. Sono i dati della violenza sulle donne in Tuscia letti da Marta Nori, presidente dell’associazione Kyanos che oggi pomeriggio ha organizzato un flash mob in piazza del comune a Viterbo in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne e la violenza di genere.

“Siamo qui – ha sottolineato Marta Nori – perchè noi siamo orgogliose di esserci donne accanto alle donne”.

Viterbo – Il flash mob di Kyanos

“Il 25 novembre – ha proseguito Nori – è una giornata di lotta e, quest’anno lo è ancora di più. Questo 2020 è l’anno del lockdown che vede le donne costrette in casa. In una casa che non sempre e non per tutte rappresenta un luogo sicuro. E’ l’anno dello smart working che impone alle donne una difficile conciliazione tra lavoro e lavoro di cura. E’ l’anno di una importante crisi economica e noi sappiamo, attraverso l’esperienza, quanto l’indipendenza economica sia fondamentale nel percorso di fuoriuscita dalla violenza”.

Viterbo – La presidente di Kyanos Marta Nori

In piazza le persone che hanno preso parte alla performance sono uscite dal cortile di palazzo dei priori con alcune foto che testimoniano la violenza sulle donne. Si sono poi disposte in cerchio attorno alla panchina rossa messa questa mattina dal comune al centro della piazza. E infine hanno affisso le foto su un paio di lenzuola bianche stese tra una colonna e l’altra dei portici del plebiscito.

Viterbo – Il flash mob di Kyanos

L’associazione Kyanos a febbraio è risultata vincitrice dell’avviso pubblico comunale per l’istituzione sul territorio di Viterbo di un centro antiviolenza e di una casa rifugio in collaborazione con la cooperativa Prassi e ricerca e l’associazione Ponte donna. Entrambe, le ultime due, di Roma.

Viterbo – Il flash mob di Kyanos

“Siamo qui per tutte le donne vittime di violenza – ha aggiunto Nori -. Contro questa società patriarcale e sessista. Per tutte le donne che si sono rivolte ai centri anti violenza e per tutte coloro che vorrebbero farlo ma ancora non lo hanno fatto. Per le donne che hanno iniziato un percorso per l’autodeterminazione e per coloro che ci stanno provando. Per tutte le donne che desiderano un’interruzione di gravidanza sicura. Per le donne migranti e per tutte le invisibili. Siamo in piazza per un nuovo approccio e una nuova cultura di genere. Siamo qui per rivendicare il nostro diritto di poter operare con un centro antiviolenza e una casa rifugio sul nostro territorio”.

Daniele Camilli

Fotogallery: Il flash mob in piazza del comune

Condividi la notizia:











25 novembre, 2020