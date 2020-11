Politica - Elezioni comunali a Montefiascone e non solo, Di Sorte, commissario provinciale FI, sprona gli altri partiti

Viterbo – (g.f.) – “Acceleriamo i tempi e costruiamo una strategia comune”. Elezioni amministrative a Montefiascone e non solo, Andrea Di Sorte, commissario provinciale Forza Italia, accelera e sprona gli altri partiti di centrodestra, futuri alleati.

L’azzurro vola più alto anche del colle falisco, dove un’intesa che sembrava già esserci non è stata confermata dal senatore leghista Umberto Fusco, che però ha spiegato di lavorare in quella direzione. Altrimenti tutti per uno.

“Forza Italia – spiega Di Sorte – è al lavoro per unire il centrodestra ovunque, dai comuni piccoli a quelli più grandi come Montefiascone dove, come giusto che sia, i dirigenti locali stanno dialogando per ricomporre un quadro che negli ultimi tempi si è deteriorato”.

Di Sorte è fiducioso. “Personalmente, conoscendo bene i soggetti in campo, rimango ottimista, perché reputo queste persone capaci, oneste e di buona volontà. È un bene che si parlino, si vedano e discutano del futuro della città”.

Ok al dialogo, ma è pure il momento di un ulteriore passo. “Penso però che sia arrivato il momento di accelerare i tempi della politica, di costruire una strategia comune, un percorso anche a livello provinciale. È dirimente se si vuole arrivare preparati alle sfide elettorali.

Su questo modus operandi Forza Italia aperta al dialogo e disponibile a mettersi subito al lavoro”.

12 novembre, 2020