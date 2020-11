Cronaca - Tragedia all'alba alla periferia di Milano

Milano – Accoltella moglie e suocera poi tenta di uccidersi.

Gravissime le due donne, è successo alla periferia di Milano, questa mattina all’alba..

L’uomo, un 56enne ha provato a uccidere la moglie di 62 anni e la suocera di 90.

Moglie e suocera sono state portate in ospedale per le ferite riportate, mentre l’uomo è rimasto ferito ma pare in modo non grave.

22 novembre, 2020