Aeci spegne le sue prime tre candeline

Monte Romano - Domenica 22 novembre il terzo anniversario dell'associazione fondata da Francesco Saverio Monzo

Monte Romano – Riceviamo e pubblichiamo – Domenica 22 novembre ricorre il terzo anniversario della nascita di Aeci (associazione europea consumatori indipendenti) sportello di Monte Romano e dopo il congresso nazionale 2020 di Aeci nazionale, tenutosi rigorosamente online, anche Aps (associazione promozione sociale) iscritta nel registro del terzo settore.

L’iniziativa nata da una mia idea, condivisa da mia moglie, che è anche il vicepresidente, nasce principalmente dalla consapevolezza delle molteplici difficoltà che i consumatori incontrano ogni giorno per la tutela dei propri diritti, nei diversi ambiti della vita quotidiana, molto spesso soli e impreparati di fronte alle ingiustizie ed ai soprusi perpetrati a loro danno, vittime di truffe e minacce di recuperi credito, per questo abbiamo deciso di impegnarci per la loro tutela.

In questi anni in cui siamo cresciuti professionalmente, moltissime sono state, le richieste di aiuto da parte dei cittadini-consumatori, soprattutto verso il settore dei servizi, delle banche, delle società telefoniche, abbiamo poi deciso di guardare oltre e dedicarci anche alle pratiche Caf e patronato al fine di offrire molteplici servizi con professionalità e impegno, come associazione abbiamo ottenuto importanti risultati laddove i canali tradizionali non erano riusciti, non è mancato settore in cui non siamo entrati con le nostre diffide, comunicazioni, denunce (Inps, Agenzia delle entrate, prefetture, ministeri, società, ecc.).

Abbiamo:

– sottoscritto delle convenzioni importanti con studi medici, esercizi commerciali, società di

servizi, professionisti per offrire sempre e solo Servizi di qualità a tutela dei consumatori e vantaggi ai nostri soci;

– aiutato la ricerca dell’associazione Enea per il Neuroblastoma (vendita delle uova pasquali);

– aiutato il banco alimentare per la raccolta annuale anche in collaborazione con la Croce rossa locale.

Da gennaio 2020, con lo spostamento nella nuova sede, la nostra attività, si è triplicata ottenendo nuovi consensi da parte dei cittadini e delle istituzioni con cui ci confrontiamo ogni volta.

Da marzo 2020 purtroppo l’insinuazione nelle nostre vite e nel nostro quotidiano del Covid-19, ha prodotto radicali cambiamenti al nostro stile di vita e qui abbiamo cercato in tutti i modi di tutelare i nostri consumatori, con servizi a distanza, informando tramite i social di ogni evento, bonus e ogni altro aiuto ritenuto utile.

L’evolversi della pandemia ci ha costretti ad interrompere le attività in presenza potenziando servizi su appuntamento o telematici. Il recente cablaggio della rete internet in fibra ottica a Monte Romano, ci ha visti impegnati in prima linea già dal 2018 con petizioni e istanze, ci rende orgogliosi, specie in questo particolare momento in cui la connessione veloce è di fondamentale importanza per lo smart working e la Dad, di essere divenuti punto di accesso per le richieste di allaccio a titolo gratuito per i cittadini.

Aeci nasce come associazione indipendente, apartitica, aconfessionale, laica, democratica e opera senza fini di lucro, ispirando la propria attività ai principi dei trattati istitutivi dell’unione europea. Persegue obiettivi di solidarietà e promozione sociale, attività di sostegno, formazione e informazione a favore di chi è svantaggiato per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Il nostro obiettivo per il futuro è continuare a tutelare sempre di più i cittadini-consumatori, anche e soprattutto attraverso una continua opera di formazione e aggiornamento del direttivo volta a garantire sempre un servizio puntuale verso i nostri soci.

Ringraziamo tutti coloro che si sono rivolti in questi tre anni presso il nostro studio, generando fiducia e soddisfazione reciproca. La nostra esperienza in associazione ci ha insegnato che le persone hanno bisogno di una semplificazione burocratica e di un sostegno concreto. Il nostro segreto è trattare ogni pratica, come se fosse la nostra.

La cattiva burocrazia ci danneggia, non ci permette di competere con tutti gli altri, ci penalizza in tutti gli aspetti. L’Italia è un paese moderno che necessita di semplificazione amministrativa, le duplicazioni rischiano di vanificare gli sforzi degli italiani realizzati negli anni con tanto sacrificio.

Aeci Monte Romano è in prima linea per dare voce alle persone che hanno maggiori difficoltà e necessitano di tutela.

Francesco Saverio Monzo

Presidente Aeci

20 novembre, 2020